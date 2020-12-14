Екс-герцогиня Меган Маркл після зізнання про втрату другої дитини записала зворушливе відеозвернення

Ролик був опублікований в Twitter-акаунті CNN Heroes.

Так, Меган Маркл вперше засвітилася на публіці після зізнання про те, що вони з принцом Гаррі втратили другу дитину.

Колишня герцогиня взяла участь у записі програми CNN Heroes, яка присвячена людям, хто самовіддано допомагає іншим в умовах пандемії китайського вірусу.

"У рік, який був таким непростим для всіх, мене надихають історії про співчуття. По всій країні люди відклали в сторону свої власні потреби, щоб зібратися разом і підтримати колективне благополуччя», — заявила Меган Маркл під час свого відеозвернення.

Дружина принца Гаррі також нагадала глядачам про волонтерів, які на початку пандемії доставляли продукти тим, хто не міг вийти зі свого будинку. У числі цих волонтерів були і самі екс-герцоги, які в квітні займалися розвезенням їжі в Лос-Анджелесі.

Meghan, The Duchess of Sussex honors the people working to feed those in need during the pandemic on CNN Heroes: An All-Star Tribute. Get Involved: https://t.co/MkgzSomt7H pic.twitter.com/jnPzPtmBGx — CNN Heroes (@CNNHeroes) December 14, 2020

Раніше ми розповідали, що Меган Маркл влітку втратила другу дитину. Будучи вагітною, колишня герцогиня відчула сильний біль у животі, коли няньчилася зі своїм первістком Арчі.

Через якийсь час Меган Маркл вже опинилася в лікарні, а її чоловік Гаррі тримав її за руку.

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