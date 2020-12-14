Экс-герцогиня Меган Маркл после признания о потере второго ребенка записала трогательное видеообращение

Ролик был опубликован в Twitter-аккаунте CNN Heroes.

Так, Меган Маркл впервые засветилась на публике после признания о том, что они с принцем Гарри потеряли второго ребенка.

Бывшая герцогиня приняла участие в записи программы CNN Heroes, которая посвящена людям, кто самоотверженно помогает другим в условиях пандемии китайского вируса.

«В год, который был таким непростым для всех, меня вдохновляют истории о сострадании. По всей стране люди отложили в сторону свои собственные нужды, чтобы собраться вместе и поддержать коллективное благополучие», — заявила Меган Маркл во время своего видеообращения.

Жена принца Гарри также напомнила зрителям о волонтерах, которые в начале пандемии доставляли продукты тем, кто не мог выйти из своего дома. В числе этих волонтеров были и сами экс-герцоги, которые в апреле занимались развозкой еды в Лос-Анджелесе.

Meghan, The Duchess of Sussex honors the people working to feed those in need during the pandemic on CNN Heroes: An All-Star Tribute. Get Involved: https://t.co/MkgzSomt7H pic.twitter.com/jnPzPtmBGx — CNN Heroes (@CNNHeroes) December 14, 2020

Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл летом потеряла второго ребенка. Будучи беременной, бывшая герцогиня почувствовала сильную боль в животе, когда няньчилась со своим первенцем Арчи.

Через какое-то время Меган Маркл уже оказалась в больнице, а ее муж Гарри держал ее за руку.

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