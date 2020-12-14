Негода внесла корективи в графік руху поїздів державної Укрзалізниці

Про це інформує прес-служба Укрзалізниці.

У компанії попередили, що через негоду в графіку руху поїздів стався збій.

"Погодні умови все ж вносять корективи в графіки руху поїздів. Через негоду і обмерзання контактної мережі виникли незначні збої в графіку руху поїздів", - інформує прес-служба.



В Укрзалізниці попередили, що через збій у графіку деякі поїзди прийдуть із запізненням. Так, поїзд № 712/711 за маршрутом Київ - Костянтинівка затримується в дорозі на 95 хвилин. Поїзд № 722/721 Київ - Харків, у свою чергу, затримується на 80 хвилин.

У компанії також закликали українців бути гранично обережними на об'єктах залізничної інфраструктури і попередили про нові можливі затримки в розкладі поїздів.

"Шановні пасажири, просимо бути обережними на об'єктах залізничної інфраструктури та уважно слухати оголошення на вокзалах, оскільки у разі значного погіршення погодних умов можливі затримки поїздів", - йдеться в повідомленні прес-служби.



Раніше ми попереджали, що погода сьогодні, 14 грудня, істотно погіршиться.

Так, у західних областях вночі термометри покажуть від -1 до +1, а вдень – від 0 до +4. На півночі вночі також очікується -1...+ 1, а вдень повітря прогріється до +1.

У центрі і на Сході потеплішає до +4 градусів вдень і -1 вночі. Також в цих областях очікуються опади-дощ з мокрим снігом. Тепліше буде в південних регіонах, де вдень можливо до +11.

Українців закликали бути обережними на дорогах, оскільки також очікується мокрий сніг, ожеледь, а також місцями туман.

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