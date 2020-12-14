Негода внесла корективи в графік руху поїздів державної Укрзалізниці
Про це інформує прес-служба Укрзалізниці.
У компанії попередили, що через негоду в графіку руху поїздів стався збій.
"Погодні умови все ж вносять корективи в графіки руху поїздів. Через негоду і обмерзання контактної мережі виникли незначні збої в графіку руху поїздів", - інформує прес-служба.
Скандальна Нікітюк виставила напоказ "п'яту точку" і розгнівала "бюджетними" покупками: "Я ж багата"
"Холостячка" Ксенія Мішина прийняла несподіване рішення, учасники шоу сторопіли: "Вони не пара!"
Довгонога Дорофєєва розтанула в обіймах задоволеного Зеленського, президент не встояв: пікантний кадр
На Одещині безвісти пропала дівчинка модельної зовнішності: фото і прикмети
В Укрзалізниці попередили, що через збій у графіку деякі поїзди прийдуть із запізненням. Так, поїзд № 712/711 за маршрутом Київ - Костянтинівка затримується в дорозі на 95 хвилин. Поїзд № 722/721 Київ - Харків, у свою чергу, затримується на 80 хвилин.
У компанії також закликали українців бути гранично обережними на об'єктах залізничної інфраструктури і попередили про нові можливі затримки в розкладі поїздів.
"Шановні пасажири, просимо бути обережними на об'єктах залізничної інфраструктури та уважно слухати оголошення на вокзалах, оскільки у разі значного погіршення погодних умов можливі затримки поїздів", - йдеться в повідомленні прес-служби.
Раніше ми попереджали, що погода сьогодні, 14 грудня, істотно погіршиться.
Так, у західних областях вночі термометри покажуть від -1 до +1, а вдень – від 0 до +4. На півночі вночі також очікується -1...+ 1, а вдень повітря прогріється до +1.
У центрі і на Сході потеплішає до +4 градусів вдень і -1 вночі. Також в цих областях очікуються опади-дощ з мокрим снігом. Тепліше буде в південних регіонах, де вдень можливо до +11.
Українців закликали бути обережними на дорогах, оскільки також очікується мокрий сніг, ожеледь, а також місцями туман.
Нагадавши, аномальні холоди і снігопад нагрянуть в Україну, синоптик ошелешив прогнозом
Як повідомляла Politeka, погода вдарить по українцях дощами та снігом, дороги знову скує ожеледь
Також Politeka писала, що потужний снігопад і морози обрушилися на Україну