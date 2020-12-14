Непогода внесла коррективы в график движения поездов государственной Укрзализныци

Об этом информирует пресс-служба Укрзализныци.

В компании предупредили, что из-за непогоды в графике движения поездов произошел сбой.

"Погодные условия все же вносят коррективы в графики движения поездов. Из - за непогоды и обледенения контактной сети возникли незначительные сбои в графике движения поездов",-информирует пресс-служба.



В ведомстве предупредили, что из-за сбоя в графике некоторые поезда придут с опозданием. Так, поезд № 712/711 по маршруту Киев - Константиновка задерживается в пути на 95 минут. Поезд № 722/721 Киев - Харьков, в свою очередь, задерживается на 80 минут.

В компании также призвали украинцев быть предельно осторожными на объектах железнодорожной инфраструктуры и предупредили о новых возможных задержках в расписании поездов.

"Уважаемые пассажиры, просим быть осторожными на объектах железнодорожной инфраструктуры и внимательно слушать объявления на вокзалах, поскольку в случае значительного ухудшения погодных условий возможны задержки поездов", - говорится в сообщении пресс-службы.



Ранее мы предупреждали, что погода сегодня, 14 декабря, существенно ухудшится.

Так, в западных областях ночью термометры покажут от -1 до +1, а днем – от 0 до +4. На севере ночью ожидается -1...+ 1, а днем воздух прогреется до +1.

В центре и на востоке потеплеет до +4 градусов днем и -1 ночью. Также в этих областях ожидаются осадки-дождь с мокрым снегом. Теплее будет в южных регионах, где днем возможно до +11.

Украинцев призвали быть осторожными на дорогах, поскольку также ожидается мокрый снег, гололед, а также местами туман.

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