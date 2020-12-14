51-річна Дженніфер Лопес похвалилася моложавою мамою, якій виповнилося 75 років

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала відео, поділившись з шанувальниками зворушливим сюрпризом, який вона влаштувала для матері. На вечірці зібралися найближчі родичі і друзі. Видно було, що мама не чекала гостей. Вона розгубилася, але була по-справжньому щаслива.

«Сюрприз. Вітаю з 75-річчям моєї прекрасної матусі! Я так тебе люблю! Всі ми любимо. Ти уособлюєш молодість і непідвладність часу в будь-якому віці.. спасибі за твою нескінченну любов, енергію, підтримку», - підписала відео Джей Ло.

За день відео зібрало майже 10 мільйонів переглядів. У коментарях шанувальники залишили масу приємних слів.

"Ось Це Так! Мама шикарна!", "Я ридаю, так сумую за мамою. Хай благословить Бог твою маму", "З Днем Народження оригінальну танцювальну королеву", "З Днем народження, мама Лупе. Люблю тебе так сильно і бажаю тобі всього найкращого спасибі за те, що ти надихала твою дочку», «Краща на світі», «бажаю мамі Лупі самого щасливого дня народження», «це красиво», - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що виглядає мама Джей Ло чудово. Їй не даси більше 50-ти років.

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