Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес хвалиться зовнішністю без макіяжу
Зірка неодноразово показувала, як виглядає без макіяжу, передає Politeka.net. У свій 51 красуня може похвалитися ідеальною зовнішністю без зморшок.
Користувачі мережі вирішили порівняти два знімки з різницею в один рік, на яких зірка зробила селфі з "голим" обличчям.
На першому знімку співачка позувала при денному світлі на вулиці, а на другому - в приміщенні з включеною лампою.
На обох знімках знаменитість вражає красою і молодістю.
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"Дженніфер Лопес без макіяжу 🔥", - написали автори поста в одній з груп.
Пост зібрав понад 7000 лайків і багато коментарів.
"🤦переборщили з фотошопом так, що вона аж полисіла у 2020 році", "я в 30 гірше виглядаю хоча регулярно п'ю пиво, а воно на ранок добре розтягує зморшки", "обличчя не змінилося, але волосся порідшало", "зауважте - немає нарощених вій, накачаних губ і вона - БОГИНЯ👍 а наші як колгоспниці все на одне обличчя без індивідуальності️️", "ага.. без макіяжу.. дуже смішно. Ось ніколи не розумію цих фото замилених і з макіяжем, які нам постійно намагаються піднести як щось натуральне☺️", "зате від підтяжок не може навіть посміхатися.скоро губи до вух полізуть"," у свої 50+ шикарно виглядає", " красуня ще краще без макіяжу.Всім би так виглядати в її 50 Супер. Молодець", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес позувала під час виступу в незвичному обтягуючому костюмі з напівпрозорої тканини і навіть змогла кокетливо покрутитися перед об'єктивом, виставивши п'яту точку.
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