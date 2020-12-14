Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес хвастается внешностью без макияжа

Звезда не единожды показывала, как выглядит без мейкапа, передает Politeka.net. В свой 51 красотка может похвастаться идеальной внешностью без морщин.

Пользователи сети решили сравнить два снимка с разницей в один год, на которых звезда сделала селфи с "голым" лицом.

На первом снимке певица позировала при дневном свете на улице, а на втором - в помещении с включенной лампой.

На обоих снимках знаменитость впечатляет красотой и молодостью.

"Дженнифер Лопес без макияжа 🔥", - написали авторы поста в одной из групп.

Пост собрал более 7000 лайков и много комментариев.

"🤦переборщили с фотошопом так, что она аж полысела в 2020 году", "Я в 30 хуже выгляжу хотя регулярно пью пиво, а оно на утро хорошо растягивает морщины", "Лицо не изменилось, но волосы поредели", "Заметьте - нет нарощенных ресниц, накаченных губ и она-БОГИНЯ👍 А наши как колхозницы все на одно лицо без индивидуальности🤦‍♀️", "Ага.. без макияжа.. очень смешно. Вот никогда не понимаю этих фото замыленных и с макияжем, которые нам постоянно пытаются преподнести как нечто натуральное🤦‍♀️", "Зато от подтяжек не может даже улыбаться.скоро губы к ушам полезут", "В свои 50+ шикарно выглядит", "Красавица ещё лучше без макияжа.Всем бы так выглядеть в ее 50 Супер. Молодец", - написали пользователи сети.

Напомним, Дженнифер Лопес позировала во время выступления в необычном обтягивающем костюме из полупрозрачной ткани и даже смогла кокетливо покрутиться перед объективом, выставив пятую точку.

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