51-летняя Дженнифер Лопес похвасталась моложавой мамой, которой исполнилось 75 лет

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала видео, поделившись с поклонниками трогательным сюрпризом, который она устроила для матери. На вечеринке собрались самые близкие родственники и друзья. Видно было, что мама не ждала гостей. Она растерялась, но было по-настоящему счастлива.

«Сюрприз. Поздравляю с 75-летием моей прекрасной мамочки! Я так тебя люблю! Все мы любим. Ты олицетворяешь молодость и неподвластность времени в любом возрасте.. спасибо за твою бесконечную любовь, энергию, поддержку», - подписала видео Джей Ло.

За день видео собрало почти 10 миллионов просмотров. В комментариях поклонники оставили массу приятных слов.

«Вот Это Да! Мама шикарная!», «Я рыдаю, так скучаю по маме. Да благословит Бог твою маму», «С Днем Рождения оригинальную танцевальную королеву», «С Днем Рождения, мама Лупе. Люблю тебя так сильно и желаю тебе всего наилучшего спасибо за то, что ты вдохновляла твою дочь», «Лучшая на свете», «Желаю Маме Лупе самого счастливого дня рождения», «Это красиво», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что выглядит мама Джей Ло превосходно. Ей не дашь больше 50-ти лет.

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