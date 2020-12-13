51-річна Дженніфер Лопес похвалилася молодим обличчям без косметики

Як повідомляє Politeka.net, Дженніфер Лопес славиться не тільки своєю творчістю: співачка регулярно представляє нові треки і активно знімається в кіно.

Ще сильніше фанатів хвилює її нев'януча зовнішність. У своєму блозі Instagram знаменитість завжди виглядає потрясно і доводить, що з роками практично не змінюється.

При цьому Лопес не забуває подуріти і радує фанів кумедними сценками і відеороликами. Так, співачка вирішила відверто показати, як виглядає до нанесення макіяжу і виклала ролик, в якому її зовнішній вигляд швидко змінюється.

Відео починається з того, що Лопес постає перед фанатами без макіяжу, в піжамі, з пучком на голові, і починає запально танцювати. Після цього кадр змінюється і Лопес вже танцює, переодягнувшись в шкіряні штани і чорний топ з довгими рукавами, при цьому на її обличчя вже нанесли макіяж, а розкішне волосся поклали в стильну зачіску.

Запальне відео припало до душі фоловерам співачки і вони залишили Лопес багато приємних відгуків. Крім того, фанати залишилися в захваті, зазначивши, що співачка хороша без макіяжу і не виглядає на свої роки.

"Боже ця жінка змусила мене почервоніти ", "вона може чудово перетворитися з малятка на відмінну гарячу дівчину ❤️ ", "вона така ідеальна 😭", "супер мило", "вона така чертовски приголомшлива", " Королева Джей❤️".

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