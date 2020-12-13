51-летняя Дженнифер Лопес похвасталась молодым лицом без косметики

Как сообщает Politeka.net, Дженнифер Лопес славится не только своим творчеством: певица регулярно представляет новые треки и активно снимается в кино.

Еще сильнее фанатов волнует ее неувядающая внешность. В своем блоге Instagram знаменитость всегда выглядит совершенно и доказывает, что с годами практически не меняется.

При этом Лопес не забывает подурачиться и радует фанов забавными сценками и видеороликами. Так, певица решила откровенно показать, как выглядит до нанесения макияжа и выложила ролик, в котором ее внешний вид быстро меняется.

Видео начинается с того, что Лопес предстает перед фанатами без макияжа, в пижаме, с пучком на голове, и начинает зажигательно танцевать. После этого кадр сменяется и Лопес уже танцует, переодевшись в кожанные штаны и черный топ с длинными рукавами, при этом на ее лицо уже нанесли макияж, а роскошные волосы уложили в стильную прическу.

Зажигательное видео пришлось по душе фолловерам певицы и они оставили Лопес много приятных отзывов. Кроме того, фанаты остались в восторге, отметив, что певица хороша в без макияжа и не выглядит на свои годы.

"Боже эта женщина заставила меня покраснеть ", "она может великолепно превратиться из милашки в отличную горячую девушку ❤️ ", "она такая идеальная 😭", "супер мило", "она такая чертовски потрясающая", "Королева Джей ❤️".

Напомним, Дженнифер Лопес в костюме из блесток обескуражила помолодевшим видом.

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