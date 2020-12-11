Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес влаштувала "дикі" танці під час концерту

Популярна співачка звикла до обожнювання фанатів, адже на сцені вона заради ефектного шоу влаштовує справжній переполох. Вся справа в тому, що Дженніфер Лопес не любить скромничати і завжди з'являється на своєму виступі В до непристойності відкритих нарядах.

Прозорі комбінезони, міні-спідниці з однієї сіточки або навіть відсутність білизни на концерті зробили вихід на сцену для зірки дуже епічним. При цьому Лопес не тільки співає, але ще і танцює, за що неодноразово отримувала хвалебні відгуки.

Для того, щоб бути у формі, Лопес займається в спортзалі кожен день, правильно харчується і веде здоровий спосіб життя. Саме тому на представленому фото видно, як зірка в результаті з гордістю демонструє своє підкачане тіло в напівпрозорому і досить відкритому костюмі з тонкої сріблястої тканини з «рваними» вирізами.

Ось як реагують на фото в мережі:

"Вони ідеальні на сцені, неймовірні виступи 😍; тобі вже стільки років, а тут ти з кожним роком продовжуєш ставати краще. Це надихає!; Ні, ні, не будь Кім Кардашян. Тримай це стильно, Jlo; вона красива, без сумніву, ця заява була б настільки ж сильною, якби на ній був комбінезон;це те, що потрібно, щоб продавати свою музику; я думав, ми всі домовилися вийти з форми в цьому році; 😍 🔥 краса, здоров'я, натхнення і жінка 😍 сила!».

Також раніше зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото, зроблене на тлі буйної зелені, яка особливо радує в холодну погоду. Джей Ло одягла коричневу блузку і розстебнула верхні гудзики, продемонструвавши хвилюючі груди. Судячи з кадру, красуня навіть не одягла ліфчик.

Поверх блузки Дженніфер накинула довгу шубу, яку теж відчинила навстіж. Вона поставила ногу у високому чоботі на стілець і завмерла в процесі застібання, така поза зробила акцент ще й на пружних стегнах співачки. Образ довершила розкішна зачіска з розпущеними і завитими локонами.

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