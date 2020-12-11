Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес устроила "дикие" танцы во время концерта

Популярная певица привыкла к обожанию фанатов, ведь на сцене она ради эффектного шоу устраивает настоящий переполох. Все дело в том, что Дженнифер Лопес не любит скромничать и всегда появляется на своем выступлении в до неприличия открытых нарядах.

Прозрачные комбинезоны, мини-юбки из одной сеточки или даже отсутствие белья на концерте сделали выход на сцену для звезды очень эпичным. При этом Лопес не только поет, но еще и танцует, за что неоднократно получала хвалебные отзывы.

Для того, чтобы быть в форме, Лопес занимается в спортзале каждый день, правильно питается и ведет здоровый образ жизни. Именно поэтому на представленном фото видно, как звезда в итоге с гордостью демонстрирует свое подкачанное тело в полупрозрачном и довольно открытом костюме из тонкой серебристой ткани с «рваными» вырезами.

Вот как реагируют на фото в сети:

«Они идеальны на сцене, невероятные выступления 😍; Тебе уже столько лет, а здесь ты с каждым годом продолжаешь становиться лучше. Это вдохновляет!; Нет, нет, не будь Ким Кардашьян. Держи это стильно, Jlo; Она красива, без сомнения, это заявление было бы столь же сильным, если бы на ней был комбинезон;Это то, что нужно, чтобы продавать свою музыку; Я думал, мы все договорились выйти из формы в этом году; 😍🔥 Красота, здоровье, вдохновение и женщина 😍 сила!».

Также ранее звезда опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото, сделанное на фоне буйной зелени, которая особенно радует в холодную погоду. Джей Ло надела коричневую блузку и расстегнула верхние пуговицы, продемонстрировав волнительную грудь. Судя по кадру, красотка даже не надела лифчик.

Поверх блузки Дженнифер набросила длинную шубу, которую тоже распахнула настежь. Она поставила ногу в высоком сапоге на стул и замерла в процессе застегивания, такая поза сделала акцент еще и на упругих бедрах певицы. Образ довершила раскошная прическа с распущенными и завитыми локонами.

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