Погода готує українцям чергові "американські гірки", до того ж з неприємними сюрпризами

Незабаром нас чекають коливання від невеликого мінуса до плюсової температури, а також дощі і як результат - ожеледь. У деяких регіонах будуть сніг і сильний мороз, пишуть «Вести».

Так, Гідрометцентр прогнозує, що з 15 по 19 грудня по-справжньому зимова погода нагряне в Одеську, Миколаївську, Кіровоградську, Черкаську, Полтавську, Чернігівську та Сумську області.

Що стосується погоди на Новий рік-то все ще може змінитися, але попередній прогноз Gismeteo говорить, що в Києві буде невеликий мінус і сніг.

За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, з 14 грудня прийде потепління, вдень температура підніметься до +6 °С.з 15 по 19 грудня також прийде сніг, Іноді з дощем. А ось 18 грудня в Україні похолодає — вночі температура опуститься до -13 °С.народний синоптик прогнозує, що морози протримаються до кінця 2020 року, а ось в останні дні піде сніг з дожем.

Зустрічати Новий рік, згідно з прогнозом Горбаня, українцям доведеться з відлигою. Очікується, що на початку січня ночами температура буде мінусовою, а вдень стовпчики термометрів переважно будуть вище нуля і так аж до Різдва. Потім похолодає

"Перші дні нового року порадують снігом і комфортною зимовою температурою в -2...-3 °С.потім потеплішає до +2 °с вдень, і до 15 Січня температура повітря буде коливатися в межах нуля градусів. Опади очікуються 9-10 та 13 січня. З 15 січня буде різке зниження температури до -16 °С вночі, а також сильні опади у вигляді снігу", — говорить Леонід Горбань.

Сильні морози, за прогнозом народного синоптика, збережуться до 8 лютого. Невелике потепління, до +2 °С, настане з 20 лютого, і така температура протримається до кінця місяця. В цілому ж зима, прогнозує Горбань, буде затяжною і сніжною.

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