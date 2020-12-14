Відома співачка Софія Ротару зібрала все сімейство під різдвяною ялинкою

Як повідомляє Politeka.net, сімейне фото з'явилося на одному з фан-акаунтів зірки в Instagram. На фото біля величезної ялинки позувала сама Софія Михайлівна, її син Руслан з невісткою Світланою, а також онуки Ротару – Соня і Анатолій. Крім цього, поруч з Софією Ротару сиділа біла собака.

"Життя вимірюється не кількістю зроблених вдихів і видихів, а кількістю тих моментів, коли від щастя захоплює дух! Будьте щасливі! Найкрасивіші, Талановиті, Шановні, Чарівні і улюблені", - підписали знімок автори аккаунта.

Варто відзначити, що на фото 73-річна Ротару виглядала чудово. Її обличчя було свіжим і моложавим.

Раніше ми писали, що Софія Ротару виступила на концерті "Пісня року" в Москві. За лаштунками концерту артистку намагалися фотографувати журналісти. Артистку розлютив один з помічників, який намагався забрати у неї квіти. Співачка прилюдно наказала помічнику піти, а коли той не послухався, повторила фразу ще раз. Після артистка натягнула на обличчя посмішку і стала позувати для журналістів.

Для концерту Ротару вибрала червоне довге плаття, яке виглядало дуже стильно.

Нагадаємо, що Кіркоров в обнімку з Софією Ротару заговорив про "місток" між Росією і Україною: "я радий, що...".

Як повідомляла Politeka, внучка Ротару, яка зібралася заміж за мільйонера, показала хижу натуру: "у неї дикі...".

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