Кадри вже в мережі

Шоумен і телеведучий Володимир Остапчук похвалився, як потрібно проводити вечори з друзями

Свіжі кадри з'явилися в особистому мікроблозі зірки в Instagram.

Так, шоумен похвалився розкішним столом з закусками і гучним застіллям, на якому він був зі своєю дружиною Христиною.

Більше того, на вечірку запросили Лесю Нікітюк, Славу Камінську, Вікторію Маре та інших зірок українського шоу-бізнесу.

"Вечірка для тих, кому за 30+", - з гумором підписав Володимир Остапчук один з кадрів, на якому видно, як гості перед застіллям "хваляться" ліками для нормалізації травлення.

"Закрили рота", - сказав один з гостей вечірки під час сценки з переодяганням.

Кадри з галасливого застілля в своєму Instagram також опублікувала зірка і екс-ведуча "Орла і Решки" Леся Нікітюк.

За словами телеведучої, вони зібралися гучною кампанією для того, щоб переглянути старе шоу "Леся Здеся" за її участю.

Раніше ми розповідали, що дружина Володимира Остапчука заговорила про поповнення в родині.

У "сторіз" красуня відповідає на каверзні питання користувачів. Один з них звучав наступним чином: "коли плануєте дітей?".

Дружина Остапчука здивувала відповіддю: "зараз відкрию свій календар планів і подивлюся. Що за питання? Коли Бог дасть, тоді я стану мамою".

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