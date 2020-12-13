Известный украинский ведущий Владимир Остапчук нашел способ «разнообразить личную жизнь» со своей новой женой Кристиной Горняк

Новоявленная супружеская пара в преддверии новогодних праздников отправилась в магазин за покупками и решила поделиться своими похождениями с подписчиками в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

На серии коротких видео можно увидеть, как Остапчук и Горняк рассматривают разные костюмы.

«Друзья, если вы хотите внести разнообразие в вашу личную жизнь, мы нашли магазин, в котором вы можете быть абсолютно кем вы хотите!», - произносит за кадром жена ведущего, демонстрируя всевозможные тематические наряды.

В этот момент ее муж примеряет фуражку полицейского, на что Кристина отмечает, что лучше бы он надел костюм Деда Мороза.

«И как мы разнообразим этим личную жизнь?», - поинтересовался Остапчук.

«Время подарочков», - пошутила в ответ его новая супруга.

На следующих кадрах пара решила примерить необычные парики. Сначала Остапчук появился перед зеркалом с пышными кучерявыми волосами, а Горняк – с шевелюрой голубого цвета.

Затем жена ведущего решила и сама примерить задорные кудряшки, а Остапчук снова появился в той же фуражке.

«Мэм, вы слишком красивая. Мне придется вас арестовать», - произносит он, на что его жена реагирует со смехом.

Остается неизвестным, купила ли пара что-то из того, что примеряла в тот день.

Напомним, над Остапчуком и его женой поиздевались на глазах у всех, телеведущий сорвался: «Твою мать».

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