Кадры уже в сети

Шоумен и телеведущий Владимир Остапчук похвастался, как нужно проводить вечера с друзьями

Свежие кадры появились в личном микроблоге звезды в Instagram.

Так, шоумен похвастался роскошным столом с закусками и шумным застольем, на котором он был со своей женой Кристиной.

Более того, на вечеринку пригласили Лесю Никитюк, Славу Каминскую, Викторию Маре и других звезд украинского шоу-бизнеса.

"Вечеринка для тех, кому за 30+", - с юмором подписал Владимир Остапчук один из кадров, на котором видно, как гости перед застольем "хвастаются" лекарствами для нормализации пищеварения.

"Закрыли рот", - сказал один из гостей вечеринки во время сценки с переодеванием.

Кадры с шумного застолья в своем Instagram также опубликовала звезда и экс-ведущая "Орла и Решки" Леся Никитюк.

По словам телеведущей, они собрались шумной кампанией для того, чтобы пересмотреть старое шоу "Леся Здеся" с ее участием.

Ранее мы рассказывали, что жена Владимира Остапчука заговорила о пополнении в семье.

В "сториз" красотка отвечает на каверзные вопросы пользователей. Один из них звучал следующим образом: "Когда планируете детей?".

Жена Остапчука удивила ответом: "Сейчас открою свой календарь планов и посмотрю. Что за вопрос? Когда бог даст, тогда я стану мамой".

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