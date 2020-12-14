Стали відомі імена тренерів шоу "Голос країни – 11" , який стартує на телеканалі "1+1"

Як повідомляє Politeka.net, імена зірок оголосили на офіційному акаунті шоу в Instagram. Раніше в мережі вже зливали прогнози, які виявилися точними.

"Новими тренерами "Голосу країни -11" стали топові українські зірки: співачка Тіна Кароль, яка вже перемагала в шоу п'ять разів, артистка DOROFEEVA, яка зі своїм сольним треком увійшла в ТОП - 100 світового Shazam, артист і продюсер MONATIK і улюбленець мільйонів українських слухачів Олег Винник», - повідомили автори аккаунта.

Ведучими шоу залишилися Юрій Горбунов і Катерина Осадча.

Варто відзначити, що оголошення тренерів викликало справжній скандал в коментарях. Шанувальники шоу не могли повірити, що Дана Балана не буде в новому сезоні проекту. Втім, фанати Тіни Кароль залишилися задоволеними тим, що артистку не прибрали з суддівського крісла.

«Так, стоп. По-перше, які такі різні музичні стилі ви там навигадували? Це все поп! Для чого цей блеф про чотири унікальних стилі", "А де Дан?", "Що сталося з Даном Баланом", «і ви вважаєте, що цей сезон буде краще 9-10? Ні!", "Тіна ♥, але ви звичайно засмутили", "які ставки? З ким цього року гратиме любов Кароль?", "де Дан??? Який Винник????", "Ааааа класно Тінка наша улюблена", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що задоволеного Монатіка засікли в компанії фігуристих красунь, співак сяє: "Дайте хоч потримати...".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль без ліфчика заворожила кадрами перевтілення в фатальну красуню:"до зустрічі з Даником готується".

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