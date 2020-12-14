Популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай вражає формами в ефектних декольте

Відома красуня показала форми в незвичному для себе образі, повідомляє Politeka.net. Модель найчастіше знімається в гарячих спортивних топіках і крихітних бікіні, а в цей раз знаменитість постала в тісному платтячку.

Кай позувала в наряді в клітинку з глибоким декольте, з якого виставився бюст.

Красуня трохи вигнулася, що, здавалося, груди зараз вистрибнуть. Крім того, гарячий ракурс дозволив помилуватися розкішним бюстом у всій красі.

Зірка була також в лаковій куртці, яку спустила з плечей разом з товстою бретелькою міні-сукні.

Зірка розпустила довге волосся, її погляд був кудись спрямований, а губи прочинені.

"Гламурненько 🌹", - написала модель.

За 40 хвилин пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі були в захопленні від образу красуні і попросили побільше радувати їх такими знімками.

"Приголомшлива", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Лексі Кай одягла топік із запаморочливим декольте, з якого виставився бюст без білизни.

Модель трохи посувала плечима, в результаті чого бюст ледь не вистрибнув з обпалюючого вирізу.

Крім грудей, також не можна було не помітити тонку талію і плоский животик.

Раніше повідомлялося, що Лексі Кай позувала з розпущеним волоссям і в майці. Лексі присіла навпочіпки і руками стиснула груди, роблячи їх ще більше. Пишний бюст прямо випирав з декольте, яке було дивного розміру.

"Захоплено", - написала Лексі Кай під фото.

Нагадавши, фітнес-модель Лексі Кай ледве вмістила пишну красу у вузький комбінезон

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А ще Politeka писала, що фітнес-модель Лексі Кай з величезним декольте похвалилася трьома " арбузиками"