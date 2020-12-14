Популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай вражає формами в ефектних декольте
Відома красуня показала форми в незвичному для себе образі, повідомляє Politeka.net. Модель найчастіше знімається в гарячих спортивних топіках і крихітних бікіні, а в цей раз знаменитість постала в тісному платтячку.
Кай позувала в наряді в клітинку з глибоким декольте, з якого виставився бюст.
Красуня трохи вигнулася, що, здавалося, груди зараз вистрибнуть. Крім того, гарячий ракурс дозволив помилуватися розкішним бюстом у всій красі.
Зірка була також в лаковій куртці, яку спустила з плечей разом з товстою бретелькою міні-сукні.
"Ощадбанк" відмовляється видавати українцям гроші, співробітники лише розводять руками: "На якій підставі?"
Життя зірки культових фільмів обірвалося за таємничих обставин: "Тіло знайшли в..."
Юрій Горбунов потрапив у біду, з'явилися фото з місця НП: "Некерована автівка неслася..."
"Затримали всю сім'ю з дітьми": в Одеському ТРЦ у дівчини зажадали гроші за зіпсований товар, відео
Зірка розпустила довге волосся, її погляд був кудись спрямований, а губи прочинені.
"Гламурненько 🌹", - написала модель.
За 40 хвилин пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі були в захопленні від образу красуні і попросили побільше радувати їх такими знімками.
"Приголомшлива", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Лексі Кай одягла топік із запаморочливим декольте, з якого виставився бюст без білизни.
Модель трохи посувала плечима, в результаті чого бюст ледь не вистрибнув з обпалюючого вирізу.
Крім грудей, також не можна було не помітити тонку талію і плоский животик.
Раніше повідомлялося, що Лексі Кай позувала з розпущеним волоссям і в майці. Лексі присіла навпочіпки і руками стиснула груди, роблячи їх ще більше. Пишний бюст прямо випирав з декольте, яке було дивного розміру.
"Захоплено", - написала Лексі Кай під фото.
Нагадавши, фітнес-модель Лексі Кай ледве вмістила пишну красу у вузький комбінезон
Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Лексі Кай в тугих лосинах показала самі спокусливі ракурси
А ще Politeka писала, що фітнес-модель Лексі Кай з величезним декольте похвалилася трьома " арбузиками"