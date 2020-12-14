Популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай впечатляет формами в эффектных декольте

Известная красотка показала формы в необычном для себя образе, сообщает Politeka.net. Модель чаще всего снимается в горячих спортивных топиках и крохотных бикини, а в этот раз знаменитость предстала в тесном платьишке.

Кай позировала в наряде в клеточку с глубоким декольте, из которого выставился бюст.

Красотка немного выгнулась, что, казалось, грудь сейчас выпрыгнет. Кроме того, горячий ракурс позволил полюбоваться роскошным бюстом во всей красе.

Звезда была также в лаковой куртке, которую спустила с плечей вместе с толстой бретелькой мини-платья.

Звезда распустила длинные волосы, ее взгляд был куда-то устремлен, а губы приоткрыты.

"Гламурненько 🌹", - написала модель.

За 40 минут пост собрал более 1000 лайков и много комментариев. Пользователи сети были в восхищении от образа красотки и попросили побольше радовать их такими снимками.

"Сногсшибательная", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Лекси Кай надела топик с головокружительным декольте, из которого выставился бюст без белья.

Модель немного подвигала плечами, в результате чего бюст едва ли не выпрыгнул из обжигающего выреза.

Кроме груди, также нельзя было не заметить тонкую талию и плоский животик.

Ранее сообщалось, что Лекси Кай позировала с распущенными волосами и в майке. Лекси присела на корточки и руками сжала грудь, делая ее еще больше. Пышный бюст прямо выпирал из декольте, которое было удивительного размера.

"Захвачено", - написала Лекси Кай под фото.

Напомним, Лекси Кай без белья заворожила завидными объемами в топике с неприличным декольте: "Девушка-мечта"

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