Український хореограф, суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма поділився пікантними подробицями зі свого особистого життя

Як повідомляє Politeka.net, Яма взяв участь у подкасті 2POPODCAST на YouTube-каналі. Він відверто розповів про свої любовні пригоди.

Сьогодні Влад Яма зразковий сім'янин. Він щасливий у шлюбі з красунею-дружиною Ліліанною. Разом пара виховує сина Леона. Але до весілля Влад, як виявилося, був божевільним гулякою.

«У мене був період, пару років, такий прямо крейзі. До того, як я зустрів Лілію. У мене були клуби, друзі, ресторани", - зазначив Яма, додавши, що в цілому до 19 років був дуже скромним і сором'язливим хлопцем, який не знав, як розмовляти з дівчатами.

За словами хореографа, він купував книжки з жартами і вчив їх напам'ять, щоб в потрібний час пожартувати. Однак жартувати у нього не виходило.

Зараз, як відомо, Влад Яма користується популярністю у жінок, але він любить одну єдину. За словами Ями, він іноді ревнує свою дружину, як і вона його.

"Коли ми йдемо на якісь заходи, на неї ж теж звертають увагу. Я теж трошки ревную", - розговорився Влад, додавши, що його дружина неймовірно красива.

Нагадаємо, що гордий Влад Яма показав, яким красенем росте його білявий син:"Маленький принц".

Як повідомляла Politeka, дружина Влада Ями безсоромно роздяглася на пляжі, прикрившись однією черепашкою: фото розбурхало мережу.

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