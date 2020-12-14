Екс-ВІА Гра Віра Брежнєва поділилася радісною подією в соцмережі

Як передає Politeka.net, 38-річна артистка опублікувала в "сторіз" у Instagram свіжі кадри, на яких зняла, як її молодша дочка Сара радіє настанню дня народження - дівчинці виповнюється 11 років 14 грудня.

Так, кадри були записані опівночі: Сара в топіку та піжамних штанях влаштувала ціле шоу в ліжку, вправляючись у всяких акробатичних штуках. Усміхнена дочка Брежнєвої ставала на місток, робила "берізку", перекидалася - не кожен так зможе. Мати, мабуть, дозволила їй трохи "побешкетувати", незважаючи на пізній час, адже привід прекрасний. І Сара в повній мірі дала волю емоціям.

"А ви так само радієте, коли настає день народження?", - йдеться в підписі.

Раніше ми повідомляли, в мережі частенько обговорюють зовнішність підростаючої Сари - багато хто називає її міні-копією Віри.

Правда, є й ті, яким здається, що дівчинка, чим старше стає, тим більше схожа на чоловіка Брежнєвої Костянтина Меладзе та його родичів, зокрема, сестру Ліану.

"Ну реально не схожа на Кіпермана 😂 а схожа на сестру Меладзе, і на дочок Меладзе, ось це поворот 😂"; "до речі молодша дочка схожа на сестру Меладзе і на дочку Меладзе, хоча вона Кіпермана дочка вважається, все таки Костік заміжню Вірочку... 😂 "; "Всі галушки, не вдалися....а якщо ще й в маму підуть....ой ой ой"; " красивіше мами буде🔥", - коментують користувачі.

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