Экс-ВИА Гра Вера Брежнева поделилась радостным событием в соцсети
Как передает Politeka.net, 38-летняя артистка опубликовала в "сториз" в Инстаграм свежие кадры, на которых засняла, как ее младшая дочка Сара радуется наступлению дня рождения - девочке исполняется 11 лет 14 декабря.
Так, кадры были записаны в полночь: Сара в топике и пижамных штанах устроила целое шоу в постели, упражняясь во всяких акробатических штуках. Улыбающаяся дочка Брежневой становилась на мостик, делала "березку", кувыркалась - не каждый так сможет. Мать, видимо, разрешила ей чуток "побеситься", несмотря на позднее время, ведь повод прекрасный. И Сара в полной мере дала волю эмоциям.
"А вы так же радуетесь, когда наступает день рождения?", - говорится в подписи.
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Ранее мы сообщали, в Сети частенько обсуждают внешность подрастающей Сары - многие называют ее мини-копией Веры.
Правда, есть и те, которым кажется, что девочка, чем старше становится, тем больше похожа на мужа Брежневой Константина Меладзе и его родственников, в частности, сестру Лиану.
"Ну реально не похожа на Кипермана 😂 а похожа на сестру Меладзе, и на дочек Меладзе, вот это поворот 😂"; "Кстати младшая дочка похожа на сестру Меладзе и на дочку Меладзе, хотя она Кипермана дочка считается, все таки Костик замужнюю Верочку... 😂"; "Все галушки,не удались....а если еще и в маму пойдут....ой ой ой"; "Красивее мамы будет 🔥", - комментируют пользователи.
Напомним, что повзрослевшая дочь-красотка Меладзе скоро затмит Веру Брежневу
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