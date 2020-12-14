"Іноді таке буває"

Відома українська співачка Аліна Гросу знову опинилася в центрі скандалу з плагіатом

Після недавньої історії з Надею Дорофєєвою артистка знову зіткнулася з тим, що в однієї з її колег по цеху вийшла підозріло схожа композиція. Так, у плагіаті запідозрили співачку Ірину Федішин.

Справа в тому, що її пісня «Як я тобі люблю» виявилася дуже схожа мелодією на пісню Гросу «Мама». При цьому, композиція Гросу вийшла ще в 2009 році. Її авторами є Віталій Куровський і Руслан Квінта.

Втім, незважаючи на дуже схожу мелодію в пісні Федішиної, Гросу вирішила не кидатися на колегу зі звинуваченнями.

"Іноді таке буває. Нот всього сім. Але моя пісня вийшла раніше", - тактовно зазначила співачка на зйомках програми "Музична платформа" на каналі "Україна".

У свою чергу, Федішин стверджує, що її пісня вийшла раніше, ніж композиція Гросу. За словами співачки, вперше вона зазвучала на телебаченні ще в 2008 році.

"Потрібно ще розібратися, хто у кого сплагіатив", - зазначає Федішин.

Додамо, що нещодавно Гросу звинуватила в плагіаті Надю Дорофєєву. Нова композиція колишньої солістки "Время и стекло" під назвою "Gorit" своїм бітом і аранжуванням підозріло нагадує пісню Гросу "Vova".

"Ні, що ви, не сплагіатілі, а надихнулися", - з іронією помітила Гросу у відповідь на коментар фанатів про схожість пісень.

Втім, Дорофєєва і її представники залишили ці звинувачення без коментарів.

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