Чиновники з Міністерства охорони здоров'я розповіли, хто з громадян отримають вакцину від коронавірусу безкоштовно

Про це розповів глава відомства Максим Степанов, передає "Україна 24».

«Ми порахували ту кількість населення, яка точно вимагає вакцинації. Цим має займатися держава. Це люди, які належать до групи ризику - за професійною ознакою (медичні працівники, працівники освіти, Нацполіція, соціальні служби), за медичними показниками, за віковим критерієм (старше 65 років)», - зазначив він.

Водночас Степанов розповів, що загальна кількість таких людей становить близько 20 млн 866 тисяч осіб. Спеціально для цього в бюджеті заклали на вакцинацію трохи понад 15 мільярдів гривень. І це на додаток до тих восьми мільйонів доз, які були схвалені COVAX. Їх наша країна отримає в першому кварталі наступного року.

Раніше ми писали, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що після прийняття вакцини в організмі утворюються антитіла, які забезпечать захистом від вірусу на 6-9 місяців. Після цього антитіла зникають.

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