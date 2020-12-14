Чиновники из Министерства здравоохранения рассказали, кто из граждан получат вакцину от коронавируса бесплатно

Об этом рассказал глава ведомства Максим Степанов, передает «Украина 24».

«Мы посчитали то количество населения, которое точно требует вакцинирования. Этим должно заниматься государство. Это люди, относящиеся к группе риска – по профессиональному признаку (медицинские работники, работники образования, Нацполиция, социальные службы), по медицинским показателям, по возрастному критерию (старше 65 лет)», - отметил он.

В то же время Степанов рассказал, что общее число таких людей составляет около 20 млн 866 тысяч человек. Специально для этого в бюджете заложили на вакцинацию чуть больше 15 миллиардов гривен. И это в дополнение к тем восьми миллионам доз, которые были одобрены COVAX. Их наша страна получит в первом квартале следующего года.

Ранее мы писали, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что после принятия вакцины в организме образуются антитела, которые обеспечат защитой от вируса на 6-9 месяцев. После этого антитела исчезают.

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