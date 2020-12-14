Зірка популярного серіалу "Свати" Анна Кошмал показала яскравий "квітник" зі своїх подружок-актрис на зйомках "Папік-2"
Актриса, яка запам'яталася багатьом своєю роллю внучки головних героїв «Сватів» - Женьки, поділилася новим постом в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Після успіху в "Сватах" Кошмал почала активно зніматися в інших великих проектах, одним з яких став другий сезон серіалу "Папік". На новому фото зірка позує поруч з іншими актрисами серіалу, в тому числі і виконавицею головної жіночої ролі – Дариною Петрожицькою.
Актриси стоять перед дзеркалом з букетами квітів в руках і досить посміхаються.
"Кінець зміни #Папік2 і одне з 1000 наших фото #квітник #любимыемалышки», - підписала фото Кошмал.
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Її підписники активно коментують пост.
"Коли вже ми побачимо другий сезон?", "Які ви красуні шикарні", "Красоточки, не терпиться на вас подивитися", "Нео жінки", "ти дуже красива", - пишуть люди.
Раніше ми писати, що Кошмал опублікувала свіжі фото у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в момент підготовки до вистави, "вся в справах", але дуже чарівна, незважаючи на зайнятість.
Анна сиділа в гримерці за столиком, в чорній обтягуючій блузі з бездонним декольте, оточена косметикою.
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