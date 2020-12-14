Зірка популярного серіалу "Свати" Анна Кошмал показала яскравий "квітник" зі своїх подружок-актрис на зйомках "Папік-2"

Актриса, яка запам'яталася багатьом своєю роллю внучки головних героїв «Сватів» - Женьки, поділилася новим постом в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Після успіху в "Сватах" Кошмал почала активно зніматися в інших великих проектах, одним з яких став другий сезон серіалу "Папік". На новому фото зірка позує поруч з іншими актрисами серіалу, в тому числі і виконавицею головної жіночої ролі – Дариною Петрожицькою.

Актриси стоять перед дзеркалом з букетами квітів в руках і досить посміхаються.

"Кінець зміни #Папік2 і одне з 1000 наших фото #квітник #любимыемалышки», - підписала фото Кошмал.

Її підписники активно коментують пост.

"Коли вже ми побачимо другий сезон?", "Які ви красуні шикарні", "Красоточки, не терпиться на вас подивитися", "Нео жінки", "ти дуже красива", - пишуть люди.

Раніше ми писати, що Кошмал опублікувала свіжі фото у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в момент підготовки до вистави, "вся в справах", але дуже чарівна, незважаючи на зайнятість.

Анна сиділа в гримерці за столиком, в чорній обтягуючій блузі з бездонним декольте, оточена косметикою.

Нагадаємо, Женька зі "Сватів" відчинила сорочку і заворожила домашнім образом біля ялинки.

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