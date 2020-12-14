Українська модель Міла Кузнєцова, яка прославилася як володарка найбільших грудей в країні, вразила новим яскравим образом

Красуня опублікувала спекотне фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку Кузнєцова постала в яскраво-червоному купальнику спортивного крою. Незважаючи на зручний фасон ліфа можна помітити, що тканина ледь утримує пишний бюст гордої власниці 15-го розміру.

Зверху Міла накинула пляжну кофту в тон купальнику. На фото модель злегка нахилила голову, демонструючи шию і ключиці, і завмерла в томній позі. Красуня явно задоволена своїм образом і не соромиться позувати перед камерою.

Її образ не зміг залишити шанувальників байдужими.

"Ідеально красива", "чудова в червоному", "красиве фото", "шикарна дама!", "Ти дуже класно виглядаєш, мені подобається!", "Тобі дуже йде червоний колір, ти просто ідеальна", "не перестаю тобою захоплюватися, ти справжня красоточка", "Вау яка ти красива просто немає слів", "Ти виглядаєш шикарно. Як же тобі йде червоний колір, милашка", "Просто приголомшливо виглядаєш, втім як завжди", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Мила приміряти екстравагантний купальник.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кузнєцова позує в екстравагантному купальнику, який максимально оголює її «великий калібр». Сама красуня при цьому приймає різні пози, демонструючи головну гордість.

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