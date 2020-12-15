Мама Дженніфер Лопес чудова молодістю і красою в свої 75 років

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram зробили добірку фото знаменитої співачки і танцівниці поруч з матір'ю, яку звуть Гваделупе Родрігес.

Дивлячись на це фото, стає зрозуміло, чому співачка так бездоганно виглядає. Адже не рахуючи правильного харчування і старанних тренувань, жінка зобов'язана генетиці. Саме вона дозволяє сьогодні бути найкращою, навіть серед молодих красунь.

Однак не тільки своєю зовнішністю Дженніфер Лопес зобов'язана мамі.

"Вона любила слухати музику, дивитися фільми, історію, мюзикли і вірила в справжнє кохання... і вона вклала все це в мене», — розповідала співачка в одному з інтерв'ю.

Знімки Лопес з матір'ю захопили користувачів мережі. У той же час хтось вважає, що Гваделупе Родрігес потрібно бути скромніше в своєму віці.

"Джей Ло-красуня! Мама теж! Проте... , сукню мамі, можна було і скромніше надіти", - пишуть в коментарях.

Нещодавно Гваделупе Родрігес відсвяткувала своє 75-річчя. З цього приводу була невелика вечірка з самими близькими.

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