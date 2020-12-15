Мама Дженніфер Лопес чудова молодістю і красою в свої 75 років

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram зробили добірку фото знаменитої співачки і танцівниці поруч з матір'ю, яку звуть Гваделупе Родрігес.

Дивлячись на це фото, стає зрозуміло, чому співачка так бездоганно виглядає. Адже не рахуючи правильного харчування і старанних тренувань, жінка зобов'язана генетиці. Саме вона дозволяє сьогодні бути найкращою, навіть серед молодих красунь.

Однак не тільки своєю зовнішністю Дженніфер Лопес зобов'язана мамі.

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"Вона любила слухати музику, дивитися фільми, історію, мюзикли і вірила в справжнє кохання... і вона вклала все це в мене», — розповідала співачка в одному з інтерв'ю.

Знімки Лопес з матір'ю захопили користувачів мережі. У той же час хтось вважає, що Гваделупе Родрігес потрібно бути скромніше в своєму віці.

"Джей Ло-красуня! Мама теж! Проте... , сукню мамі, можна було і скромніше надіти", - пишуть в коментарях.

Нещодавно Гваделупе Родрігес відсвяткувала своє 75-річчя. З цього приводу була невелика вечірка з самими близькими.

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