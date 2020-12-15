Мама Дженнифер Лопес восхитидла молодостью и красотой в свои 75 лет
Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Инстаграм сделали подборку фото знаменитой певицы и танцовщицы рядом с родительницей, которую зовут Гваделупе Родригес.
Глядя на это фото, становится понятно, почему певица так безупречно выглядит. Ведь не считая правильного питания и усердных тренировок, женщина обязана генетике. Именно она позволяет сегодня быть самой лучшей, даже среди молодых красоток.
Однако не только своей внешностью Дженнифер Лопес обязана маме.
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«Она любила слушать музыку, смотреть фильмы, историю, мюзиклы и верила в настоящую любовь… И она вложила всё это в меня», — рассказывала певица в одном из интервью.
Снимки Лопес с матерью восхитили пользователей Сети. В то же время кто-то считает, что Гваделупе Родригес нужно быть скромнее в своем возрасте.
«Джей Ло- красавица! Мама тоже! Но... , платье маме, можно было и поскромнее надеть», - пишут в комментариях.
Недавно Гваделупе Родригес отпраздновала свое 75-летие. По єтому поводу біла небольшая вечеринка с саміми близкими.
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