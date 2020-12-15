Мама Дженнифер Лопес восхитидла молодостью и красотой в свои 75 лет

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Инстаграм сделали подборку фото знаменитой певицы и танцовщицы рядом с родительницей, которую зовут Гваделупе Родригес.

Глядя на это фото, становится понятно, почему певица так безупречно выглядит. Ведь не считая правильного питания и усердных тренировок, женщина обязана генетике. Именно она позволяет сегодня быть самой лучшей, даже среди молодых красоток.

Однако не только своей внешностью Дженнифер Лопес обязана маме.

«Она любила слушать музыку, смотреть фильмы, историю, мюзиклы и верила в настоящую любовь… И она вложила всё это в меня», — рассказывала певица в одном из интервью.

Снимки Лопес с матерью восхитили пользователей Сети. В то же время кто-то считает, что Гваделупе Родригес нужно быть скромнее в своем возрасте.

«Джей Ло- красавица! Мама тоже! Но... , платье маме, можно было и поскромнее надеть», - пишут в комментариях.

Недавно Гваделупе Родригес отпраздновала свое 75-летие. По єтому поводу біла небольшая вечеринка с саміми близкими.

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