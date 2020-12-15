11 сезон музичного шоу "Голос країни" ще до старту ефірів викликав ажіотаж

Так, організатори тримали інтригу щодо того, хто займе суддівські крісла. А коли Імена зіркових тренерів були названі, деякі залишилися розчаровані.

Так, новими суддями стали співак Олег Винник і виконавиця Dorofeeva. До них приєднаються Monatik і Тіна Кароль. Раніше Надя Дорофєєва ділила суддівське крісло разом зі своїм колегою по групі Время и стекло Позитивом, але тепер вона буде членом журі як сольна артистка.

При цьому деяких засмутило, що Потап більше не братиме участі в шоу.

"Ви були невід'ємною частиною голосу. Його душею, без ваших підколів, він би не був таким атмосферним, затишним «своїм» чи що. Ех, пішла епоха», «прісно буде без іронії Потапа і велелюбного Дана, який поводиться природно як в житті так і на сцені, і не робить так, що б бути зручним для всіх, Потап такий же», "Без Потапа буде нудно", " завжди всіх підбадьорював на діалог Потап, і жарти жартував, пісні співав, спілкувався з глядачами. А тут немає таких як він у складі. Дуже шкода", - пишуть в мережі.

Відзначимо, ведучими 11 сезон знову стануть Юрій Горбунов і Катя Осадча. Дата прем'єри нового сезону Голосу країни буде оголошена незабаром.

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