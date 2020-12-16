Відома модель Хільде Осланд, яку визнали найкрасивішою жінкою світу за версією чоловіків, вирішила приміряти білизну прямо перед дзеркалом

Струнка модель почала свою кар'єру кілька років тому, після того, як пішла з фірми, де почала працювати економістом. Зрозумівши, що хоче більшого і навіть прославитися, дівчина вирушила на пісенний конкурс, завдяки якому прославилася на всю країну і навіть отримала оглушливу перемогу.

Тепер Хільде займається рекламними фотосесіями білизни і спортивних костюмів, які приміряє перед дзеркалом і з легкістю показує зайве.

Цього разу дівчина одягла чорні мережива з вишивкою з квітів на найпікантніших місцях. Чорна тканина в поєднанні з маленькими червоними квітами виглядала дуже спокусливо, адже образ моделі доповнили також акуратні підв'язки, але без панчіх.

"Боже мій! Така прекрасна; добре❤️; найнеймовірніша модель нижньої білизни на світі; ️ ❤ ️ красива; ти дивишся на себе ... мило .. Ні. Белла. no. bellisimaaaaaa👏 👏 👏 .. привіт, принцеса, я люблю тебе .. ♥ ♥ ♥ ️ ♥ ️ ; Поза контролем; Чому ти ніколи не носиш панчохи?; Люблю бачити оголене тіло; одягнена тільки в красиву нижню білизну на своє дорогоцінне і ідеальне тіло!; Це повинно бути незаконним спокусою".

Ми також писали, що дівчина рекламує Спортивний одяг і білизну вже досить довго, тому кількість шанувальників Осланд зростає щодня. Сама намагається вести профіль в Instagram для спілкування з аудиторією і ведення блогу про своє життя.

Найчастіше при цьому дівчина рекламує одяг вдома, роблячи селфі в спальні перед дзеркалом, що стало своєрідною родзинкою образів Хільде. Цього разу вона позувала в стильному купальнику з пікантними вирізами з боків і до самого бюста, а також з глибоким декольте.

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