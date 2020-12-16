Відома модель Кассандра Сьєнега, зірка Playboy, показала, де залишила своє серце

На фото Кассандра позує в прозорому топі, штанях і шапці. Красуню не бентежив той момент, що її пишності прямо випирали з прозорої тканини. Дівчина без сорому показувала себе на тлі гір, де вона провела час. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Залишила серце в неймовірному штаті Юта. Це місце було казковим від початку до кінця ... дорогі пасовища, прекрасний вид на гори прямо з балкона і розслаблююча прогулянка по березі озера прямо за дверима. Я обов'язково повернуся, і я дуже рекомендую вам спробувати!",- написала зірка.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Колір відмінно виглядає на тобі", "так рада, що ви, хлопці, відмінно провели час, дитинко !! Красива! Не можу дочекатися зустрічі з вами в ці вихідні", "Красиво, ці місця нагадують рай, а якби у вас було щось красиве, як ви, було б ще більше", "Вау, дуже красиво", "Моя мрія, хочу бути з тобою в ліжку".

Ми писали, що мексиканська модель з журналу "Playboy" Кассандра Сьенега перевірила публіку на міцність "смачним" чином.

Дівчина була в морквяно-червоному вбранні, верх якого, швидше, нагадував скручені атласні стрічки, а низ являв собою довгий шлейф, що здіймається на вітрі.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега з Playboy блиснула своїм пружним "жаром" в грайливих стрінгах

А ще Politeka писала, що Кассандра Сьєнега з "Playboy" на природі заворожила своїми "арбузиками" без білизни

Також Politeka повідомляла, що Кассандра Сьенега з Playboy в прозорій сіточці і без білизни посвітила найпотаємнішим



