Українська співачка Тіна Кароль вразила розміром декольте поруч із суддею "Майстер Шеф" Ектором Хіменесом-Браво

Як повідомляє Politeka.net, спільний знімок зірок з'явився на одній з фанатських сторінок в "Instagram" і викликав справжній фурор. Виконавиця прийшла на популярне кулінарне шоу в коричневій шкіряній сукні з величезним вирізом і тонкими бретельками, екстравагантний дизайн приковує всю увагу до зони декольте.

Ектор надів сірий картатий піджак з довгими підлогами, коричневі штани і білу футболку з принтом. Він притиснувся до Тіні Кароль на тлі логотипу в студії"Майстер Шеф".

Користувачі соціальної мережі прокоментували зовнішній вигляд артистки і не всі залишилися задоволені вибором вбрання для шоу:

"Вже б сюди прийшла одягнена скромніше, і тут повиваливала, прийшла таки на кухню, а не на банкет"; "де вона бере ці жахливі наряди"; "Супер, класно виглядайте".

Раніше Тіна Кароль виклала в" Instagram " інше фото, на якому зображена в блакитній сукні крижаного відтінку з корсетним ліфом. Сукня підкреслила розкішний бюст співачки, а пояс - витончену фігуру. Крім того, знаменитість одягла золоті босоніжки з витонченим ремінцем і зробила красиву об'ємну пріыческу, а в макіяжі традиційно зробила акцент на своїх пухленьких губах.

Нагадаємо, що головна прихильниця Кароль приголомшила схожістю із зіркою, фото "сестричок":"дві Тіни".

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