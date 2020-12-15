Украинская певица Тина Кароль впечатлила размером декольте рядом с судьей "Мастер Шеф" Эктором Хименесом-Браво

Как сообщает Politeka.net, совместный снимок звезд появился на одной из фанатских страниц в "Инстаграм" и произвел настоящий фурор. Исполнительница пришла на популярное кулинарное шоу в коричневом кожаном платье с огромным вырезом и тонкими бретельками, экстравагантный дизайн приковывает все внимание к зоне декольте.

Эктор надел серый клетчатый пиджак с длинными полами, коричневые штаны и белую футболку с принтом. Он прижался к Тине Кароль на фоне логотипа в студии "Мастер Шеф".

Пользователи социальной сети прокомментировали внешний вид артистки и не все остались довольны выбором наряда для шоу:

"Уже бы сюда пришла одетая скромнее, и здесь повываливала, пришла таки на кухню, а не на банкет"; "Где она берет эти ужасные наряды"; "Супер, класно смотритесь".

Ранее Тина Кароль выложила в "Инстаграм" другое фото, на котором запечатлена в голубом платье ледяного оттенка с корсетным лифом. Платье подчеркнуло роскошный бюст певицы, а пояс - утонченную фигуру. Кроме того, знаменитость надела золотые босоножки с изящным ремешком и сделала красивую объемную приыческу, а в макияже традиционно сделала акцент на своих пухленьких губах.

Напомним, что главная поклонница Кароль ошарашила сходством со звездой, фото "сестричек": "Две Тины".

Как сообщала Politeka, сердцеедка Тина Кароль покорила идеальной внешностью крупным планом: "Самая красивая".

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