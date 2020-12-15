Американська фітнес-модель Соммер Рей продемонструвала нову колекцію білизни, вийшовши в ньому на терасу

21-річна спортсменка славиться своєю любов'ю до оригінальної реклами. Так як дівчина створила власний бренд білизни та спортивного одягу, вона весь час приділяє просуванню продукції, яку сама представляє і навіть влаштовує тематичні фотосесії з примірками костюмів нових моделей.

Цього разу Соммер показала себе в темній спортивній білизні з дрібним принтом і покрутила достоїнствами на терасі. Яскрава блондинка, завдяки вдалому ракурсу і досить тісній тканині також показала свою п'яту точку, якою так пишається.

Як відомо, дівчина завжди робить акцент саме на сідницях, і її фірмова поза «зі спини» вже стала для неї звичною.

«Здається перевершила всіх👏; Це прокрутка, не вистачає інших кадрів зі сторони; Вона вже не така, як раніше; з таким же успіхом можна не носити шорти; Вона знає, що робить з цим выглядывающим тако 🙌🏽; Ей, я бачу мяу-мяу 😳😏; Люблю 🐪 палець 🤩; Вона правда сказала 🐫; Чому всі продовжують називати тебе малою?; В моїх очах є приціл; Просто не можу прикинутися, що не бачу цього 🐫 пальця 👀" »

Як видно на одному з таких знімків, дівчина нещодавно знялася для нової фотосесії спортивної білизни, яке створює разом з колекцією одягу для фітнес-красунь. У Білій спортивній нижній білизні Рей виглядала чудово. А великі малюнки персиків по звий тканини Топіка і шортиків лише надали їй милого вигляду

Щоб підкреслити також привабливість своїх сідниць, Рей повернулася напівбоком і як би потягнула за гумку нижньої білизни. Ось як відповідають фанати на кадр знаменитості.

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