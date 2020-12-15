Американская фитнес-модель Соммер Рэй продемонстрировала новую коллекцию белья, выйдя в нем на террасу

21-летняя спортсменка славится своей любовью к оригинальной рекламе. Так как девушка создала собственный бренд белья и спортивной одежды, она все время уделяет продвижению продукции, которую сама представляет и даже устраивает тематические фотосессии с примерками костюмов новых моделей.

В этот раз Соммер показала себя в темном спортивном белье с мелким принтом и покрутила достоинствами на террасе. Яркая блондинка, благодаря удачному ракурсу и довольно тесной ткани также показала свою пятую точку, которой так гордится.

Как известно, девушка всегда делает акцент именно на ягодицах, и ее фирменная поза «со спины» уже стала для нее привычной.

«Кажется превзошла всех👏; Это прокрутка, не хватает других кадров со стороны; Она уже не такая, как раньше; с таким же успехом можно не носить шорты; Она знает, что делает с этим выглядывающим тако 🙌🏽; Эй, я вижу мяу-мяу 😳😏; Люблю 🐪 палец 🤩; Она правда сказала 🐫; Почему все продолжают называть тебя малышкой?; В моих глазах есть прицел; Просто не могу притвориться, что не вижу этого 🐫 пальца 👀».

Как видно на одном из таких снимков, девушка недавно снялась для новой фотосессии спортивного белья, которое создает вместе с коллекцией одежды для фитнес-красоток. В белом спортивном нижнем белье Рей выглядела превосходно. А большие рисунки персиков по свей ткани топика и шортиков лишь придали ей милого вида

Чтобы подчеркнуть также привлекательность своих ягодиц, Рей повернулась полубоком и как бы потянула за резинку нижнего белья. Вот как отвечают фанаты на кадр знаменитости.

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