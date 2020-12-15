Популярна українська співачка Наталя Могилевська показала себе в компанії молодого актора

Як пише Politeka.net, зірка поділилася кумедним роликом у своєму Instagram.

На кадрах співачка "втішає" молодого українського актора Максима Скомороха під накладений трек з чужим голосом.

"Ти просто злишся на мене, що я зірка. Я зірка, а ти – не зірка і ти тому злишся. Ну не злись, не злись, що ти не зірка, нічого страшного", - каже голос за кадром, а Могилевська і Скоморох старанно підіграють словам.

Так, актор притискається до співачки з сумним обличчям, а та дбайливо гладить його по голові.

Шанувальники знаменитості активно коментують відео.

"Я думав ви вмієте поподати в "фанеру", хоча для Тік-току зійде", "Зірочка", "по-моєму Наталя в дитинство впадає з дітьми. Реп починає. А ваще-то рівнобедрено", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Могилевська показала фото, на якому позує поруч зі своїми фігуристими подружками, демонструючи апетитні форми в декольте. На іншій фотографії зірка в тому ж піджаку, але зверху вирішила накинути леопардове пальто.

"Білий літак" - Пісня року! Дякую премії» Музична платформа» за цю нагороду", - йдеться в повідомленні.

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