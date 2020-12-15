Популярная украинская певица Наталья Могилевская показала себя в компании молодого актера

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась забавным роликом в своем Инстаграм.

На кадрах певица «утешает» молодого украинского актера Максима Скомороха под наложенный трек с чужим голосом.

«Ты просто злишься на меня, что я звезда. Я звезда, а ты – не звезда и ты поэтому злишься. Ну не злись, не злись, что ты не звезда, ничего страшного», - говорит голос за кадром, а Могилевская и Скоморох старательно подыгрывают словам.

Так, актер прижимается к певице с грустным лицом, а та заботливо гладит его по голове.

Поклонники знаменитости активно комментируют видео.

«Я думал Вы умеете поподать в "фанеру", хотя для тик-тока сойдёт», «Звездочка», «По-моему Наталья в детство впадает с детьми. Рэп начинает. А ваще-то равнобедренно», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Могилевская показала фото, на котором позирует рядом со своими фигуристыми подружками, демонстрируя аппетитные формы в декольте. На другой фотографии звезда в том же пиджаке, но сверху решила накинуть леопардовое пальто.

«Белый самолёт» - песня года! Спасибо премии «Музична платформа» за эту награду», - говорится в сообщении.

Напомним, грудастая Могилевская в пиджаке с декольте окружила себя молодыми красавчиками: «Я познакомилась с…».

Как сообщала Politeka, 45-летняя Наталья Могилевская в экстра-мини зажгла в окружении фигуристых подруг: «Это что-то новое, хочется…».

Также Politeka писала, что счастливая Могилевская произвела фурор, затмив Надю Дорофееву: «Видно, заряженная…».