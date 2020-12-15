Відома модель Хільде Осланд, яку визнали найкрасивішою жінкою світу за версією чоловіків, поділилася стильним образом для дому

В акаунті зірки в соціальній мережі Instagram можна знайти безліч фото, виконаних в одному і тому ж стилі. Так як Хільде подобається проводити час вдома, дівчина влаштовує рекламну фотозйомку саме там.

Осланд завжди позує в кімнаті світлих тонів перед дзеркалом і розчулює видом навіть в досить відкритому бікіні. Все завдяки її сонячній посмішці і світлим, вибіленим волоссям. У Червоній білизні з мереживами Хільде виглядала дуже спокусливо, а її зовнішній вигляд в цілому припав шанувальникам до душі через струнку фігуру знаменитості.

Дівчина одягла також Підтяжки для панчіх, а ще завершила образ невеликою червоною квіткою на голові.

У мережі не встояли:

"У когось вихідні на початку тижня😘; ви така юна і прекрасна❤️❤️; я б ризикнув усім 🤤 заради такої жінки; чому б вам не завершити цей вогонь🔥; Хуаааа. .. Привіт, принцеса ...; Памела андерсон в молодості; найкрасивіша дівчина в світі; Ти ангел, але всередині ти бачиш, що ти диявол; щастя нам дарує😉; смакота».

Найчастіше при цьому дівчина рекламує одяг вдома, роблячи селфі в спальні перед дзеркалом, що стало своєрідною родзинкою образів Хільде. Цього разу вона позувала в стильному купальнику з пікантними вирізами з боків і до самого бюста, а також з глибоким декольте.

Для вдалого кадру Хільде опустилася на підлогу, зігнувши ноги в колінах і наблизившись до дзеркала. Світлі локони без укладання і легкий макіяж ідеально доповнили їй образ на фото.

Нагадавши, найкрасивіша жінка світу спокусила образом в червоному бікіні з вирізом

А ще Politeka писала, що найкрасивіша жінка світу посвітила пікантними місцями, залишившись без штанів

Також Politeka повідомляла, що найкрасивіша жінка світу підкреслила розкішний бюст червоним топом