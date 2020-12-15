Узгоджений державний бюджет України на наступний рік передбачає відчутне ослаблення гривні

Про це йдеться в матеріалі "РБК-Україна».

Так, вартість долара, як припускають в Кабінеті Міністрів, наступного року становитиме 29,1 гривні – це найбільш песимістичний прогноз на тлі інших. Дана цифра вже була узгоджена з Національним банком України.

Наприклад, Міжнародний валютний фонд прогнозує, що гривня зможе закріпитися в наступному році на рівні 28,12 грн за один «вічнозелений». А Міністерство економіки припускає, що Долар буде на рівні 28,8 грн.

До цього ми писали, що Верховна Рада прийняла в другому читанні проект держбюджету на 2021 рік.

15 грудня народні депутати розглянули законопроекти "Про Державний бюджет України на 2021 рік" та"Про внесення змін до Бюджетного кодексу України". За прийняття бюджету проголосували 290 парламентаріїв.

Стали відомі нові деталі прийнятого документа. Так, дефіцит у 2021 році складе 246 млрд, раніше було 270 млрд.дохід складе 37 млрд доларів. У порівнянні з першим читанням, виплати до Пенсійного фонду скоротяться на 8 млрд гривень.

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