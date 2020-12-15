Знаменита українська прима-балерина і скандальна суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар розповіла, як зустрічає кінець року, і поділилася атмосферним фото

Балерина, як і багато хто в ці дні, підводить підсумки року, що минає і ділиться своїми враженнями. Як повідомляє Politeka.net, вона поділилася відповідним дописом у своєму Instagram.

Так, Кухар зізналася, що грудень цього року виявився зовсім не схожий на торішній.

"Я всіма фібрами душі відчуваю, що все в очікуванні немислимого дива, яке чекає нас після бою курантів... ніби ми всі прокинемося від страшного сну і все буде як раніше", - написала балерина.

Вона додала, що зараз весь світ розділився на три частини: ті, хто вже перехворів китайським вірусом і на час перестав боятися; ті, хто боїться захворіти і ті, хто зараз хворіє.

"І в цій канителі хочеться запропонувати всім нам думати виключно про хороше, посилати позитивні бажання, енергію і думки в космос!" ,- написала Кухар.

Вона також поділилася спільним фото зі своїм чоловіком, прем'єром Національної опери України Олександром Стояновим. На знімку вони в зимових нарядах позують на вулиці на тлі новорічних декорацій.

Шанувальники артистки тут же почали коментувати пост.

"Які ви красиві", "милі", "яка "тепла" фотографія", "ніжне таке фото загадуйте тільки хороше і воно обов'язково збудеться", "Прям як в казці, найкращі", - пишуть люди.

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