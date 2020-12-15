Солістка популярного українського гурту KAZKA Олександра Зарицька здивувала зухвалим образом на фото зі своїми одногрупниками

Музиканти KAZKA поділилися новим спільним фото на своїй офіційній сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Артисти вирішили нагадати шанувальникам про те, що всі вони – одна велика і дружна сім'я.

"У нашій веселій родині всі дуже люблять один одного. І ми вдячні за те, що разом", - йдеться в новому пості музикантів.

На фото Олександра Зарицька, Микита Будаш і Дмитро Мазуряк позують в червоних костюмах на зеленому тлі.

При цьому, солістка групи вибрала вельми нетривіальний образ з білої сорочки і подовженого корсета, який ледь прикриває її сідниці. Під ним у Зарицької виявилася лише спідниця у вигляді прозорої чорної сіточки. Таким чином, ноги красуні були повністю відкриті.

Олександра притулилася впритул до Дмитра, а Микита поруч з нею закинув руку на обличчя, ніби вразившись красою виконавиці.

Шанувальники музикантів не пройшли повз такого фото, і тут же почали захоплюватися своїми кумирами.

"Що ж такі красиві?", "Ви так неймовірно схудли Олександра! Дуже круто виглядаєте", "ви неймовірні!" ,- пишуть люди в коментарях.

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