Знаменита модель Демі Роуз показала ідеальну фігуру в спокусливому вбранні

Відома красуня, яка свого часу прославилася в мережі як «британська Кардашьян», показала новий зухвалий образ у своєму Instagram.

Так, заради спекотного фото Демі одягла білий топ з довгими рукавами і відкритою спиною, а також тісні штани під латекс апетитного карамельного відтінку.

Модель повернулася до камери в півоберта, ніби навмисне дражнячи своїми вражаючими сідницями, значний розмір яких підкреслив обтягуючий наряд. Через матеріал штанів на цьому місці навіть можна побачити відблиски, ніби воно блищить.

Доповнили образ Роуз стильні окуляри і високий хвіст, який зробив її вигляд трохи більш суворим.

Шанувальники спекотної красуні прийшли в захват від такого вбрання. У коментарях навіть відзначили, що модель «виглядає як смачна шоколадка». Фото Демі набрало понад 130 тисяч лайків.

Раніше ми писали, що Демі почала активно хвалитися кадрами з відпустки, більшість з яких викладає тільки в розділі Сторі.

Так, на фан-акаунті також з'явилося одне з фото знаменитості, яка позувала в досить відвертому вигляді за своїм столиком.

У сукні з бірюзово-синіми кольорами дівчина навмисно розстебнула гудзики практично до пупка і посвітила пишним бюстом, чи прикритим тканиною. Свій образ Роуз завершила легким макіяжем і масивними сережками без каменів.

Нагадаємо, розкута Демі Роуз в розстебнутому платті забула прикрити бюст: "солодкі вишні".

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз вразила розкішними " динями "в ліфчику з прозорими лямками: "Ранкова зірка".

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