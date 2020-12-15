Знаменитая модель Деми Роуз показала идеальную фигуру в соблазнительном наряде

Известная красотка, которая в свое время прославилась в сети как «британская Кардашьян», показала новый дерзкий образ в своем Инстаграм.

Так, ради жаркого фото Деми одела белый топ с длинными рукавами и открытой спиной, а также тесные брюки под латекс аппетитного карамельного оттенка.

Модель повернулась к камере в пол-оборота, будто нарочно дразня своими впечатляющими ягодицами, внушительный размер которых подчеркнул обтягивающий наряд. Из-за материала штанов на этом месте даже можно увидеть блики, будто оно блестит.

Дополнили образ Роуз стильные очки и высокий хвост, который сделал ее вид немного более строгим.

Поклонники жаркой красотки пришли в восторг от такого наряда. В комментариях даже отметили, что модель «выглядит как вкусная шоколадка». Фото Деми набрало более 130 тысяч лайков.

Ранее мы писали, что Деми начала активно хвастаться кадрами из отпуска, большинство из которых выкладывает только в разделе Стори.

Так, на фан-аккаунте также появилось одно из фото знаменитости, которая позировала в довольно откровенном виде за своим столиком.

В платье с бирюзово-синими цветами девушка намеренно расстегнула пуговицы практически до пупка и посветила пышным бюстом, едва ли прикрытым тканью. Свой образ Роуз завершила легким макияжем и массивными серьгами без камней.

Напомним, раскованная Деми Роуз в расстегнутом платье забыла прикрыть бюст: "Сладкие вишни".

Как сообщала Politeka, Деми Роуз впечатлила роскошными "дынями" в лифчике с прозрачными лямками: "Утренняя звезда".

Также Politeka писала, что разгоряченная Деми Роуз приковала взгляды к упругому "орешку" в леопардовом корсете.