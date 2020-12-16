Верховна Рада внесла важливі зміни до Закону про "Держслужбу"

У середу, 16 грудня, народні депутати проголосували "за" зняття вікового обмеження для роботи на державній службі.

Після вступу в силу Закону 65-річний держслужбовець зможе зберегти посаду за згодою роботодавця.

У документі значиться, що ст.83 Закону доповнена відповідним реченням: "Вихідна допомога державному службовцю, який звільняється на підставі пункту 7 частини першої цієї статті, виплачується одноразово за його бажанням у разі досягнення 65-річного віку або припинення державної служби при її продовженні згідно з частиною четвертою цієї статті".

Раніше ми повідомляли, українців будуть плавно готувати до введення накопичувальної пенсії.

Зокрема, пропонується відкладати кошти за таким принципом:

1% платить співробітник, 2% – роботодавець;

2% платить співробітник, 4% – роботодавець і т. д.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев повідомив, що проект з накопичувальної пенсії має бути довгостроковим.

Поки документ не готовий для винесення в зал і тому вводити подібне в наступному році не планується.

Чи введуть в дію закон в 2022 році або пізніше - це буде вирішувати Кабінет міністрів і Комітет ВР з питань соцполітики. На думку політика, проект повинен бути довгостроковим з поступовим переведенням на накопичувальну систему.

Також багатьох українців турбує питання безпеки - кошти накопичувальних пенсій в приватних фондах можуть потрапити в руки шахраїв. На що Гетьманцев з упевненістю заявив, що банківська система нині цілком стабільна та "біла".

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