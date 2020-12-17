Відома фітнес-модель Ніколь Амато виставила свої досконалі форми під сіточкою
Популярна красуня в найспекотніших нарядах заворожує досконалостями без білизни, пише Politeka.net.
Цього разу модель роздяглася, накинувши на свої досконалі форми прозору білосніжну сітку-сукню.
Великі форми вражали красою, а найінтимніші деталі були приховані під накладками.
Тонка талія і пружний животик - в цьому тілі є, від чого не можна відірватися.
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Під сіточкою можна помітити плавочки на найтонших бретельках, які ледь трималися на округлих стегнах.
Амато розставила ніжки, поблискуючи шовковою і засмаглою шкірою.
Різні прикраси у вигляді бус завершили відвертий образ.
"Єдиний вантаж на моєму плечі - золота дитина! Майбутнє настільки яскраве, що зірки повинні заздрити", - написала знаменитість.
Пост за 14 годин зібрав понад 12 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі написали в бік спекотної спокусниці багато приємних повідомлень, і вона цього, дійсно, гідна.
"Я - художник, і сподіваюся, що в один прекрасний день ти станеш моїм полотном", - написав один з шанувальників.
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Дві красуні в купальниках притиснулися грудьми. При цьому можна було розглянути досконалі форми.
Одна красуня була в залізному ліфчику, який нагадував кольчугу.
Раніше ми писали, що Ніколь Амато у гірчичних лосинах і ультракороткій футболці, безсоромно задирається вгору при будь-якому русі, показала, як вміло управляє своїм тілом. Модель пограла пружним "горішком" на камеру, надихнувши багатьох не забувати про фігуру під час свят.
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