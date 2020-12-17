Відома фітнес-модель Ніколь Амато виставила свої досконалі форми під сіточкою

Популярна красуня в найспекотніших нарядах заворожує досконалостями без білизни, пише Politeka.net.

Цього разу модель роздяглася, накинувши на свої досконалі форми прозору білосніжну сітку-сукню.

Великі форми вражали красою, а найінтимніші деталі були приховані під накладками.

Тонка талія і пружний животик - в цьому тілі є, від чого не можна відірватися.

Під сіточкою можна помітити плавочки на найтонших бретельках, які ледь трималися на округлих стегнах.

Амато розставила ніжки, поблискуючи шовковою і засмаглою шкірою.

Різні прикраси у вигляді бус завершили відвертий образ.

"Єдиний вантаж на моєму плечі - золота дитина! Майбутнє настільки яскраве, що зірки повинні заздрити", - написала знаменитість.

Пост за 14 годин зібрав понад 12 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали в бік спекотної спокусниці багато приємних повідомлень, і вона цього, дійсно, гідна.

"Я - художник, і сподіваюся, що в один прекрасний день ти станеш моїм полотном", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Ніколь Амато опублікувала спекотне фото з подружкою.

Дві красуні в купальниках притиснулися грудьми. При цьому можна було розглянути досконалі форми.

Одна красуня була в залізному ліфчику, який нагадував кольчугу.

Раніше ми писали, що Ніколь Амато у гірчичних лосинах і ультракороткій футболці, безсоромно задирається вгору при будь-якому русі, показала, як вміло управляє своїм тілом. Модель пограла пружним "горішком" на камеру, надихнувши багатьох не забувати про фігуру під час свят.

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