Известная фитнес-модель Николь Амато выставила свои совершенные формы под сеточкой
Популярная красотка в самых жарких нарядах завораживает совершенствами без белья, пишет Politeka.net.
В этот раз модель разделась, накинув на свои совершенные формы прозрачную белоснежную сетку-платье.
Большие формы впечатляли красотой, а самые интимные детали были скрыты под накладками.
Тонкая талия и упругий животик - в этом теле есть, от чего нельзя оторваться.
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Под сеточкой можно заметить плавочки на тончайших бретельках, которые едва держались на округлых бедрах.
Амато расставила ножки, поблескивая шелковой и загорелой кожей.
Разные украшения в виде бус завершили откровенный образ.
"Единственный груз на моем плече - золотой ребенок! Будущее настолько яркое, что звезды должны завидовать", - написала знаменитость.
Пост за 14 часов собрал более 12 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали в сторону жаркой соблазнительницы много приятных сообщений, и она этого, действительно, достойна.
"Я - художник, и надеюсь, что в один прекрасный день ты станешь моим холстом", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Николь Амато опубликовала жаркое фото с подружкой.
Две красотки в купальниках прижались грудями. При этом можно было рассмотреть совершенные формы.
Одна красотка была в железном лифчике, который напоминал кольчугу.
Ранее мы писали, что Николь Амато в горчичных лосинах и ультракороткой футболке, бесстыдно задирающейся вверх при любом движении, показала, как умело управляет своим телом. Модель поиграла упругим "орешком" на камеру, вдохновив многих не забывать о фигуре во время праздников.
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