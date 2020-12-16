Співачка Крістіна Орбакайте нарвалася на жорстку критику через невдале плаття

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок співачки в Instagram з'явилося спільне фото з її середнім сином Дені. Артистка вийшла в світ з сином, вибравши для цього не самий відповідний наряд.

"Які красиві! Крістіночка і Дені", - підписали пост автори аккаунта.

Артистка була одягнена в рожеву сукню на бретельках, яка на місці грудей мала чорні вставки. Незважаючи на те, що співачка прекрасно виглядала, її волосся було красиво укладене, а шию прикрашав чокер, фанатам співачці такий лук не сподобався. Зате шанувальники розхвалили Дені.

"Як бюстгальтер зверху", "так синок взагалі лапочка", "Христина завжди так красиво одягається, завжди милуюся, але цей наряд жах, може я не розумію звичайно. Мама з синочком красені", "красиві. Деня красунчик", "красива пара! Мама і син!", "Куди дивляться стилісти", "синку, що треба! А ось мамуля щось здала", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, у 49-річної зірки троє дітей від трьох різних чоловіків. Старшого, Микиту, вона народила від Володимира Преснякова. Середнього від бізнесмена Руслана Байсарова. Молодшу дочку Клавдію співачка народила від нинішнього чоловіка, бізнесмена Михайла Земцова.

Нагадаємо, що Крістіна Орбакайте в шкіряному вбранні заткнула за пояс молодих красунь: Пугачова може пишатися.

Як повідомляла Politeka, красені-сини Христини Орбакайте розбурхали мережу, рідкісне фото:"вони зовсім не схожі".

Також Politeka писала, що Крістіна Орбакайте в міні наплювала на вік, заткнувши за пояс молодих зірок: "Стройняшечка!".