Російська співачка Христина Орбакайте похвалилася розкішним зовнішнім виглядом в екстравагантній сукні

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала кадр з "Пісні року", зйомки якої пройшли днями. Христина традиційно взяла участь у концерті, де збираються найвідоміші співаки та співачки.

Христина була одягнена в дуже зухвалу шкіряну сукню, спідниця якої складалася з обрізків. Тканину прикрашали дзеркальні елементи. Співачка була схожа на сучасну амазонку. Волосся зірки було розпущене. Виглядала вона дуже молодо і спокусливо.

"Образ для пісні "Вона", - підписала фото Христина.

За короткий час пост Орбакайте зібрав майже 6 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Красуня", "Христина, ви прекрасні", "Королева краси!", "Сліпуча!", "Нереальна", "копія мама", "красуня і стройняшка в будь-якому образі", "красуня! Стильна і модна!", "Христиночка! Ви ідеальна! Красива, стильна, молода і дуже талановита!", "Дуже круто і дійсно інша. І молодше і яскравіше", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що в мережі з'явилося рідкісне фото Христини Орбакайте, на якому вона позувала в купальнику. Худа і струнка артистка козирнула ідеальною фігуркою.

Нагадаємо, що Крістіна Орбакайте здивувала архівним дитячим фото, Пугачову не впізнати: "яка втомлена Алла...".

Як повідомляла Politeka, 49-річну Орбакайте вже не можуть відрізнити від Пугачової, нове фото вражає: Галкін постарався.

Також Politeka писала, що Крістіна Орбакайте підкорила молодістю поруч з 22-річним сином Дені, годиться в подруги: "щаслива...".